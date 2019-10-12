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12.10.2019 - 10:38 | | İHA

İşyerini basıp öldüresiye dövdüler

Malatya’da bir iş yerini basan saldırganlar, işyeri sahibi ve çalışanlarını öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İşyerini basıp öldüresiye dövdüler
İşyerini basıp öldüresiye dövdüler
İşyerini basıp öldüresiye dövdüler
İşyerini basıp öldüresiye dövdüler
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Edinilen bilgiye göre olay, Halep Caddesi’nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir grup saldırgan, elektronik eşya satan bir mağazaya girdi. Saldırganlar, önce işyeri sahibi ardından da çalışanlara saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kadın çalışanda, saldırganların hedefi oldu. Yüzüne darbe alan kadın çalışan, büyük bir şok yaşarken, işyerini terk ederek, camın arkasından olanları korkulu gözlerle izledi.

İşyerinde terör estiren saldırganlar, işyeri sahibi ve çalışanları öldüresiye dövdü. Bu sırada belindeki silahı çıkaran saldırganlardan birisi tehditler savururken, silahın dipçiğiyle işyeri sahibinin kafasına defalarca vurdu. Saldırganlar olay sonrası iş yerinden hızlıca uzaklaşırken, iş yeri sahibi ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırganlar işyerindeki malzemelere de zarar verirken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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