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07.11.2019 - 14:49 |

İtalya'da vefat eden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki İlayda Yarcan (21), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İtalya'da vefat eden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı

Yarcan için Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Yarcan'ın annesi Şeniz, babası Levent, kız kardeşi Alara Yarcan ile aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Cenaze töreni öncesi Yarcan'ın ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yarcan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İtalyada vefat eden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı

 

"KİM DERDİ Kİ SENİNLE BİR GÜN AYRILACAĞIZ"

İlayda Yarcan, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimi için İtalya'ya gitti. Milano'daki Boccani Üniversitesi'nde öğrenim gören genç kız, okulunu bitirdikten sonra İtalya'nın en büyük bankalarından Ubi Banca'da staj yaptı. Yarcan daha sonra bu ülkede profesyonel iş hayatına başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde Yarcan kalp krizinden hayatını kaybetti.

İtalyada vefat eden İlayda Yarcan son yolculuğuna uğurlandı

Genç kızın kesin ölüm nedeni araştırmanın sürdüğü bildirildi. Anne Sezin Yarcan sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak, "İlayda'm kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. 21'inci yaş günün, sonuncu mu olacaktı. Son nefesime dek benimle yaşayacaksın meleğim. Annen" notunu düştü.

 

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