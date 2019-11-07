İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

Sabah gazetesinden Furkan Kara'nın haberine göre, İlayda Yarcan, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimi için İtalya'ya gitti. Milano'daki Boccani Üniversitesi'nde öğrenim gören genç kız, okulunu bitirdikten sonra İtalya'nın en büyük bankalarından Ubi Banca'da staj yaptı. Yarcan danha sonra bu ülkede profesyonel iş hayatına başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde Yarcan kalp krizinden hayatını kaybetti.

Genç kızın kesin ölüm nedeni araştırmanın sürdüğü bildirildi. Anne Sezin Yarcan sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak, "İlayda'm kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. 21'inci yaş günün, sonuncu mu olacaktı. Son nefesime dek benimle yaşayacaksın meleğim. Annen" notunu düştü. Genç kızın cenazesi bugün İstanbul'da Ataşehir Miman Sinan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.