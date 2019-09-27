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27.09.2019 - 18:56 | | AA

İtalyan gazetesi Diyarbakırlı annelerin isyanını böyle duyurdu

İtalya'da yayın yapan Avvenire gazetesi, Diyarbakırlı annelerin yıllardır süren otosansür ve korkudan sonra bölücü terör örgütü PKK'yı ifşa etmek üzere meydanlara indiğini yazdı.

İtalyan gazetesi Diyarbakırlı annelerin isyanını böyle duyurdu

Katolik Kilisesine yakınlığıyla da bilinen Avvenire gazetesinde bugün çıkan haberde, Diyarbakırlı annelerin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) binası önünde yaptıkları eylem aktarıldı.

"Kürt anneler, yıllardır süren otosansür ve korkudan sonra PKK’ya karşı, bu terör örgütünün pek bilinmeyen ama dramatik bir yanını ifşa etmek üzere meydana iniyor" ifadeleri yer alan haberde, reşit olmayan gençlerin eğitim kamplarına götürülüp, PKK saflarına katmak üzere zorla ailelerinden alındığı yazıldı.

Haberde, bu durumun Türkiye’nin güneydoğusunda yıllardır süregeldiği bildirildi.

Gazetenin haberinde, bazı ailelerin çocuklarını PKK'ya "gönüllü" gönderdiği iddia edilirken, bu uygulamadan kaçmak isteyen ailelerin ise örgütten gelebilecek tehdit ve misilleme korkusuyla bunu yapamadığı belirtildi.

Haberde, "Nitekim burada kurallara uymayanlar işini kaybedebiliyor ya da başka türden neticelere maruz kalabiliyor. Bu protesto aynı zamanda, parlamentoda yer alan ve pek çok kez örgütle suç ortağı olmakla suçlanan HDP’ye de karşı." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakırlı annelerin eyleminin hızlı bir şekilde diğer platformların da desteğini çektiği belirtilen haberde, şunlar kaydedildi:

"70 farklı sivil toplum kuruluşundan gelen çok sayıda kadın, Diyarbakırlı annelerle birlikte gösteri yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Ortak açıklamada, 'Diyarbakırlı annelerin direnişi tarihe geçecektir. Siyasi ve toplumsal anlamda izole edilme riskiyle karşı karşıya kalan anneler hedeflerine ulaşacak ve başka trajedilerin önüne geçecektir.' denildi."

Haberde, Samsun'dan STK'lardan gelen bir grup kadının da Diyarbakırlı annelere yakınlıklarını göstermek için birlikte protesto düzenlediği belirtilirken, bu kadınların arasında PKK tarafından torunu elinden alınmış ve torunu daha sonra Türk polisine karşı düzenlenen bir saldırıda ölmüş bir annenin de olduğuna dikkati çekildi.

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