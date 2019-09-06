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06.09.2019 - 07:50| AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

İTÜ Camii’ni bugün Erdoğan açacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Yerleşkesi’ndeki Arı Teknokent-1 arazisine inşa edilen İTÜ Ayazağa Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak.

İTÜ Camii’ni bugün Erdoğan açacak

Cami ve lojman inşaatının içinde bulunan Arı Teknokent-1 isimli alan sınırları 2010’da Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş; belirlenen alanın Nazım İmar Planları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2011’de onaylanmıştı. Üç bin kişi kapasiteli caminin temeli 2015’te atılmıştı. İTÜ Camii, geçtiğimiz ramazanda kullanılabilmesi için inşaatı henüz tamamlanmamış olmasına rağmen açıldı. Bugün caminin resmi açılışı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. 

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