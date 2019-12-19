İTÜ: Doğa Koleji müzakereleri olumlu yönde devam ediyor

İTÜ’nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır.”



‘Taraflarla temastayız’



Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Doğa Koleji velilerini temsilen gelen grubu Bakanlık’ta kabul etti. Kabulün ardından konuşan Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın kanuni olarak görevi; kurum açma şartlarının kaybedilmesi halinde okulun faaliyetini sınırlandırıp, öğrencileri resmi okullara kaydetmekle sınırlıdır. Elbette bu sınırlar dahilinde sonlandırma işlemini yapmak çok basit. Ama sonlandırma işleminin yapılması halinde özellikle öğretmenlerimizin ve diğer idari çalışanların çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağı da açık” dedi.



Selçuk, “Taraflarla temas halindeyiz ve çok yakın bir süre içerisinde de satış yönünde bir çözümün ortaya çıkması için de yetkilerimiz ve sorumluluklarımız dahilinde gereken tedbirleri alıyoruz. Bu anlamda temennimiz, satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup, kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını da ifade etmek isterim” diye konuştu. Selçuk, konuyla ilgili yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin ise, “5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda gerekli düzenleme yapılarak kurumlardan açılışta mali teminat ile en az ödenmiş sermaye zorunluluğu, özel okul açacakların sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi şartı, özel okul açılış standartlarının yükseltilmesi yolunda başlattığımız çalışmalar var. Bunun çerçevesini netleştireceğiz” ifadelerini kullandı.