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08.09.2019 - 12:22| FERİT ZENGİN - milliyet.com.tr, AA

İTÜ mezunu gencin tramvay durağında öldürülmesiyle ilgili son dakika gelişmesi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İTÜ'den bu sene mezun olan elektrik mühendisi Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İTÜ mezunu gencin tramvay durağında öldürülmesiyle ilgili son dakika gelişmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanması sonucu Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, çevrede yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Beyoğlu ve Fatih'te adreslerine düzenlenen baskında şüpheli E.Y. ve E.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

OLAY

Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan 23 yaşındaki Halit Ayar yaşamını yitirmiş, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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