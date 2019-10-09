İTÜ’lü Halit’in adı o durağa verilecek

İmamoğlu dün Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Ayar’ın annesi Hanife Ayar, babası Mehmet Ayar, kız kardeşi Melike Ayar ve olay anında Ayar’ın yanında olan arkadaşı Sinan Nalçacı ile cinayetin işlendiği durakta bir araya geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, Halit Ayar’ın öldürüldüğü noktaya yakın olan Şişhane’deki durağa adının verilmesi yönünde talimat vererek, “Simgesel bir çalışmayla Halit’in ismini buraya verelim. Gençlere bir mesaj içeriği olsun. Üniversite ile birlikte yaparsak çok iyi olur” dedi. Ayar’ın babası Mehmet Ayar da İmamoğlu’na teşekkür ederek, “Bizim yüreğimiz yandı. Başka gençler gitmesin” dedi. Anne Hanife Ayar ise, “Acımız gün geçtikçe katlanıyor. Olayın yaşandığı yere baktığımız zaman böyle bir ortamda nasıl bu olay olur? Benim aklım almıyor” diye konuştu.