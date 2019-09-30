İTÜ'lü Halit'in katilleriyle ilgili flaş gelişme!

7 Eylül’de tramvay durağında kendisinden para isteyen kişilere olumsuz yanıt veren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ayar’ı öldüren şüpheliler Emra Yaşar ile Erhan Kurdal çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında “Kasten öldürme”, “Öldürmeye teşebbüs” ve “Nitelikli yağmaya teşebbüs” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıl 6’şar aydan 73’er yıla kadar hapislerini istedi.

Emra Yaşar’ın 2015 yılında “gasp” suçundan cezaevine girdiği ancak cezasının bir bölümünü kapalı cezaevinde tamamlayan Emra Yaşar’ın daha sonra açık cezaevine çıkarıldığı öğrenilmişti.