İTÜ'lü Halit'in katilleriyle ilgili flaş gelişme!
İstanbul Beyoğlu'nda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar ile Erhan Kurdal hakkında savcılık “Yağmaya teşebbüs", "Kasten öldürme" ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 73 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
7 Eylül’de tramvay durağında kendisinden para isteyen kişilere olumsuz yanıt veren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ayar’ı öldüren şüpheliler Emra Yaşar ile Erhan Kurdal çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında “Kasten öldürme”, “Öldürmeye teşebbüs” ve “Nitelikli yağmaya teşebbüs” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıl 6’şar aydan 73’er yıla kadar hapislerini istedi.
Emra Yaşar’ın 2015 yılında “gasp” suçundan cezaevine girdiği ancak cezasının bir bölümünü kapalı cezaevinde tamamlayan Emra Yaşar’ın daha sonra açık cezaevine çıkarıldığı öğrenilmişti.