18.10.2019 - 10:29 |
İyi Aile Çocuğu filmi hangi yıl çekildi? Oyuncular kimler?
İyi Aile Çocuğu filmi 1978'de çekildi. Türk sinemasına damga vuran isimlerin yer aldığı İyi Aile Çocuğu filminin konusu da oldukça komik. İşte İyi Aile Çocuğu filmi hakkında merak edilenler...
İyi Aile Çocuğu filminin konusu, Filmde, ikiz kardeşlerin aralarındaki gizemli bağ yüzünden düştükleri komik durumlar anlatılır. Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.
Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç ettiUkrayna'da aracını tramvay trafiğini engelleyecek şekilde park kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti. Rayların kenarına park edilen aracı, tramvaydaki yolcular ve çevredekiler ileriye ve geriye iterek tramvayların önünü açtı.