MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi? Kimler oynuyor?
11.10.2019 - 10:02 |

İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi? Kimler oynuyor?

Türk sinemasının vazgeçilmez oyuncularının oynadığı İyi Aile Çocuğu filmi,Tek yumurta ikizi olan Kemal ve Cemal kardeşlerin komik hikayesini anlatıyor. Osman Seden'in yönettiği İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi?

İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi? Kimler oynuyor?

1978'de çekilen İyi Aile Çocuğu filminin konusu, Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

Oyuncular: Kemal Sunal; Harika Avcı; Sevil Üstekin; Ali Şen; Osman F. Seden; Nubar Terziyan

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

Sıradaki Haber