İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi? Kimler oynuyor?

1978'de çekilen İyi Aile Çocuğu filminin konusu, Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

Oyuncular: Kemal Sunal; Harika Avcı; Sevil Üstekin; Ali Şen; Osman F. Seden; Nubar Terziyan