‘İyi hal’den izin almış!

Beyoğlu’nda cuma gecesi İTÜ elektrik mühendisliği mezunu Halit Ayar (23) ve iki arkadaşı durakta beklerken, yanlarına gelen Emra Yaşar (27) ile Erhan Kurdal’ın (27) para isteğini reddetti. Gençler para vermedikleri için bıçaklı Yaşar ile elinde kırık şişe olan Kurdal’ın saldırısına uğradı. Yaşar’ın göğsünden bıçakladığı Halit Ayar hayatını kaybetti, arkadaşı Sinan Nalçacı ise yaralandı. Dün tutuklanan iki katil zanlısı suç makinesi çıktı. Emra Yaşar’ın, ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘uyuşturucu’ ve ‘tehdit ve gasp’ suçlarından 15 sabıka kaydının olduğu ve 2014’te ‘tehdit ve gasp’tan hüküm giyerek cezaevine girdiği belirlendi. Yaşar’ın 2016’da Kırklareli Açık Cezaevi’ne yollandığı, “iyi hali” sebebiyle 2 Eylül’de ailesinin yanına izne çıkarıldığı ortaya çıktı. Dışarı çıkar çıkmaz mühendisi öldüren Yaşar’ın dün cezaevine teslim olması gerekiyordu.

Yeni tahliye olmuş

Erhan Kurdal’ın da ‘yaralama’, ‘uyuşturucu’, ‘gasp’ ve ‘polise mukavemet’ suçlarından 10 kaydının olduğu belirlendi. Kurdal’ın ‘gasp’ suçundan aldığı ceza uyarınca bir süre cezaevinde kaldığı ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Her iki katil zanlısı dün tutuklandı. Yaşar mahkemede, “Şu an Kırıkkale Cezaevi’nde mahkumum. Olay günü parkta uyuşturucu içtik. Erhan evde bana hançer vermişti. Duraktaki gençleri korkutmak için hançeri çıkarıp salladım. İçkiliydim. Çok üzgünüm. Serbest kalmak istiyorum” dedi. Erhan Kurdal da “Pişmanım. Bende silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. Alkollüydük” diye ifade verdi.

Avukat savunmadı

Emra Yaşar’ı mahkemede savunmak için CMK’dan atanan avukatın şüpheliyi “Ben bunu savunmam” diyerek reddettiği, bu nedenle barodan dosyaya başka bir avukat atandığı öğrenildi. Avukat A.S., şüpheli Emra Yaşar’ın mahkemedeki sorgusundan çekilmesiyle ilgili “Vicdanen rahatsızlık duydum” dedi. Ceza hukukçuları, ‘suç makinesi’ olarak tabir edilen katil zanlısının izinle dışarı çıkarılmasını Milliyet’e değerlendirdi.

Ders olsun!

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu: “İnfaz hukukunda yeni düzenleme yapmalıyız. Kanun buna imkan veriyor ama kanunun imkan vermiş olması bunun hukuki olduğu anlamına gelmiyor. Bu bize ders olsun.”

İnfaz hukuku büyük problem

Ceza Avukatı Uğur Poyraz: “İyi halden izin alarak çıkmış olabilir. Kanun zaten bu hakkı onlara veriyor ama 15 suç kaydı olan bir adama iyi hal verilmesi normal değil. Ülkemizdeki ceza hukukunu rezil eden infaz hukukudur. En büyük problem o. Onu değiştirmediğiniz sürece bu rezillikler daha çok yaşanır. Bu kişi de infaz hukukundan yararlanarak çıkmıştır. Türkiye’deki infaz hukuk sistemi derhal ıslah edilmeli. Normal infaz hukukumuz olsa, bu adam dışarıda olmazdı. Ama otomatik olarak herkese uygulanıyor.”

Takip edeceksiniz

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen: “Açık ceza infaz kurumuna girildiğinde veya kapalıdan ayrıldığınızda ‘Uslandırmak, topluma kazandırmak’ nedeniyle mahkumlar ara ara çıkarlar. Peşlerinden de kimse gitmez. Sadece nerede olacaklarını bildirirler ve vaktinde dönmeleri sağlanır. Bu kadar suç kaydının olduğu, mahkemelerin kesinleşmiş kararlarıyla suçu sabit olan kişiler bu tür suçları işlemeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Ya bunlara gün yüzünü göstermeyeceksiniz ya da çok yakından takip edeceksiniz.”

İncelenmeli

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Ruşen Gültekin: “Bir kişi 10 yıldan az ceza almışsa, 1 ay cezaevinde kalarak iyi halliyse, koşullu salıverilmesine de 7 yıldan az süre kalmışsa açık cezaevine geçer. Eğer 10 yıldan fazla ceza almışsa cezasının 1/10’unu çekip, iyi halliyse ve 7 yıldan az süresi kalmışsa açık cezaevine geçer. Cezaevleri bizde otomatik izin sistemi uyguluyor. Hiç inceleme yapmadan otomatik olarak 1 haftalık izinler veriyoruz. Bu konuda cezaevi komisyonları sıkı davranmalı. İyi halli olduğu konusunda cezaevini ikna eden ve suç işlemekten pişman olan kişilere izin uygulanmalı.”

Kapsam genişledi

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’ne göre, şu kapsamdaki hükümlüler açık cezaevine geçebiliyor: “Hükümlülerden cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise onda birini kurumlarda infaz edip, iyi halli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar.”

Acılı baba: Neden izin veriliyor?

Oğlunun öldürülmesine isyan eden acılı baba Mehmet Ayar şunları söyledi: “Madem bu kişilere izin veriliyor, o zaman izin verdikleri bu kişilerin cebine para da koysunlar. Bunlar da bizim çocuklarımızdan para istemesin. Bu insanlara nasıl izin veriliyor? Bu suçların iyi hali mi olurmuş. Zaten suç işlediği için içeri girmiş, artık neyin iyi hali. Oğlumu ülkeye tam faydalı olacağı zaman katlettiler. Çok büyük bir acı. Bu saatten sonra tek diyebileceğim şey, adalet yerini bulsun ve başka aileler üzülmesin. Başkalarının canı yanmasın.”

‘Madalyaları vardı’

“Halit çok başarılı bir çocuktu. Yüzücülükten madalyaları var. En son İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek onur listesine alındı. Çift anadal yapıyordu. Kıtalar arası yüzücüydü, müzikle ilgileniyordu. 16 ülke gezdi ve yurtdışında Erasmus yaptı. Cenazesinin olduğu gün de dil sınavı vardı ama giremedi. Dil sınavına girip Berlin’de yüksek lisans yapacaktı. Hayalleri yarım kaldı.”

‘Can güvenliği istiyoruz’

Acılı anne Hanife Ayar “Bu caniler bulundular. Ama cezasını nasıl verecekler bilmiyorum. Müebbet mi yiyecek idam mı edilecek? İdam da bunlar için ödül. Bilmiyorum belki her gün bıçaklansın bu insanlar, o acıyı onlar da yaşasınlar” dedi. Halit Ayar’ın kız kardeşi M. Ayar da “Ülkenin sesi olmak için bir şeyler yapmak istiyoruz. Abimin sesini duyurmak istiyorum. O sokaklar yankılansın. Üniversite öğrencileri destek versinler. Canımızın korunmasını istiyoruz. Biz neden sokağa on defa düşünerek çıkıyoruz?” diye konuştu.