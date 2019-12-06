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06.12.2019 - 00:01 |

İyi ki doğdun Ceren

Ordu'da vahşice öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. 21 yaşına giren Ceren, 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti.

İyi ki doğdun Ceren

 

Öldürülmeseydi bugün 21 yaşına girecek olan Ceren, doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Ceren'in yakın arkadaşı '6 Aralık onun doğum günüydü. ‘Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti” ifadelerini kullandı.

BABASINDAN AÇIKLAMA

Ceren Özdemirin babası Yılmaz Özdemir, kızı yaşasaydı 21 yaşına gireceğini belirtim şu duygu dolu açıklamada bulundu:

Arkadaşlarının bir hazırlığı vardı, okuldan bildiğim kadarıyla. Çünkü her yıl kutluyorlardı. Biz de eve gelince annesi hediyeler alırdı, ufak pasta yapardı. Bu sene de bir yerden kazak takımı beğenmiş, annesine anlatmış. Annesiyle konuşurken, 'param olunca o kazakların çeşitlerini alacağım' diyordu. Annesi de 'yatağının üzerine sereceğim o eve gelmeden' dedi, 'görsün mutlu olsun' diyordu.

İYİ Kİ DOĞDUN CEREN...

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