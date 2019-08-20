İyi Olan Kazansın (This Means War) filmi konusu ve başrol oyuncuları

İyi Olan Kazansın filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2012 yılında vizyona giren İyi Olan Kazansın filmi Türkiye'de 18 hafta boyunca vizyonda kalırken 109.894 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 1.085.207,77 TL hasılat elde etti. İşte İyi Olan Kazansın filmi konusu ve başrol oyuncuları

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİ KONUSU

Hem çok iyi iki dost hem de CIA'in üst düzey yetenekli ajanları olan ikili, (Tom Hardy ve Chris Pine) birbirlerinden habersiz aynı kadına (Reese Witherspoon) aşık olurlar. Lauren de tam karar verinceye kadar her ikisiyle çıkmakta bir sakınca görmeyince, ajanlar yeteneklerini bu sefer birbirlerini alt etmek ve Lauren'i tavlamak için kullanırlar...

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Supernatural, Nikita, Chuck gibi popüler tür dizilerinin yürütücü yapımcısı olarak tanıdığımız Joseph Nichol McGinty'nin, nam-ı diğer MCG, yönetmenliğinde kotarılan aksiyon komedisinin başrollerinde Chris Pine, Tom Hardy ve Reese Witherspoon yer alıyor. Film aşk üçgeni temalı yapımlar arasında, keyifli bir seyirlik.