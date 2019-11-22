İYİ Parti’de ‘Türkkan’ krizi

Partide tepkiye neden olan açıklamalar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı’nı dün olağanüstü topladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, parlamenter sisteme dönmek ve 5-6 “sağlam” bakanlık verilirse erken seçim için AK Parti ile ortaklık kurulabileceğine yönelik sözleri parti içinde kriz yarattı. Partide tepkiye neden olan açıklamalar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı’nı dün olağanüstü topladı. Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Açıklama olarak bile görmüyoruz. Açıklamalar yapanları bağlar. Bizim partimizin asla resmi görüşü değildir” dedi. Ağıralioğlu şöyle devam etti: “Parti olarak ülke yönetimini üstlenmek için mücadele ediyoruz. Partimizin hiçbir şekilde ima yoluyla bile siyasi olarak görüşmesi olmamıştır. İyileştirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimiz hiçbir şekilde, hiç kimsenin açıklamasıyla örselenemez. Her türlü makamın, mevkinin, hevesin, hesabın üstünde memleketin, milletin ümidi olarak görüyoruz bu hassasiyetimizi. İyileştirilmiş parlamenter demokrasi hassasiyetimizin toplumda bulduğu karşılığın değersizleşmesine müsaade edemeyiz.” l ANKARA Milliyet