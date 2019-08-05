İyilerin buluşması

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Heybeliada’da gerçekleşen Uluslararası Gençlik Kampı’na katılan 47 ülkeden 85 iyilik gönüllüsü genç ile bir araya geldi. Bu yıl “Better Together” (Birlikte daha iyi) temasıyla düzenlenen ve bir hafta sürecek kampta gençlere göç simülasyonu, takım oyunları, oryantiring, doğa yürüyüşü, macera küpü, satranç, mangala, tangram, okçuluk, yüzme gibi birçok kategoride eğitimler verilirken aynı zamanda İstanbul’un tarihi mekanlarını ziyaret etme şansı sunuluyor.

Tatil kampı gibi

Kamp ile Türkiye’nin tanıtımını da hedeflediklerini söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Yeni dönemde uluslararası kamplar yapıyoruz. O kamplarda dünyanın çok farklı memleketlerinden gençler, Kızılay ve Kızılhaç mensupları bir araya gelip birbirini tanıyorlar. Bizim şu anda 6 kampımız var. Kış, bahar dönemlerinde de gençlerimize yönelik etkinliklerimiz oluyor. Bu biraz daha tatil modunda geçen bir kamp. Aynı zamanda Türkiye’nin tanıtılmasına da büyük katkı sağlıyor. Türkiye’yi ve Kızılay’ı tanıyorlar. Gençlerimize burada ilk yardım eğitimleri de veriliyor” dedi. 8 Ağustos’ta sona erecek olan kampın sonunda her ülkenin katılımcısı ‘Uluslararası Gecem’ adıyla düzenlenecek programda kendi yerel kıyafetlerini, yerel müziklerini, yiyeceklerini ve içeceklerini tanıtacak.