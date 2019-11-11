İyiliğin peşinde rekora koştular

Kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla kurulan ‘Adım Adım Platformu’, Vodafone 41. İstanbul Maratonu çerçevesinde yürütülen Adım Adım Yardımseverlik Koşusu’nda, 45 sivil toplum kuruluşu için 15 milyon 300 bin lira bağış toplanmasına aracılık etti. Bir günde 2.1 milyon bağışın yapıldığı kampanyada hedefin 17.4 milyon liraya ulaşmak olduğu belirtildi.

‘Desteğe devam edin’

Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun, rekora gidildiğini söylediği kampanyanın 18 Kasım gecesine kadar süreceğini belirterek herkesi desteğe davet etti. Geçen yıl İstanbul Maratonu kampanyasını 12 milyon 100 bin lira ile kapattıklarını dile getiren Ergun, “Sloganımız ‘İyilik Peşinde Koş’ ama biz bu sefer koşmadık adeta uçtuk. Rekorlara doyamadığımız bir kampanyanın içindeyiz” dedi.

Tüm hesaplar şeffaf

Şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda öncü olan Adım Adım’da 79 sivil toplum örgütünün yer aldığını ve 78 bin gönüllü koşucu olduğunu vurgulayan Ergun şunları söyledi: “İstanbul Maratonu’na 13 bin koşucu katıldı ve bu kişilerin yüzde 35’i İstanbul Maratonu Sosyal Sorumluluk Partneri Adım Adım ile yardımseverlik koşusu yaptı. Bu sayının içinde 8 bin 327 kurumsal takım, 3 bin 701 koşucu grubu vardı. Bu yıl 45 STK yardımseverlik koşusu yaptı. 140 bin bağışçının desteği ile şimdiden 19 bin canlının hayatını iyileştirecek adımlardan birini atmış olduk. 2018’deki kampanyada bağış 12.1 milyon TL iken, 2019 kampanyasında 2 Kasım’da yani maratondan bir gün önce bağışlar 13.7 milyon TL’ye ulaştı.”