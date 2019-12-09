İzindeki müdür de görevden alınmış

Balıkesir’de 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde çok sayıda okulda öğrencilerin “Atatürk fotoğrafları önünde secde etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmiş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla bu koreografiyle anma töreni yapan pek çok okul müdürü açığa alınmıştı. Ancak daha sonra MEB’in Eğitim Bilişim Ağı’nda aynı etkinliğin “örnek” uygulama olarak sisteme yüklendiği ortaya çıkmıştı. Görevden alınan Karesi Ortaokulu Müdürü Aydın Benli’nin Erasmus+ KA229 Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında 10 Kasım’ı da içerecek şekilde 10 günlük “görevli izinli” olarak İngiltere’de olmasına rağmen etkinlikten sorumlu tutulması tartışma yarattı