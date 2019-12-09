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09.12.2019 - 07:50 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

İzindeki müdür de görevden alınmış

İzindeki müdür de görevden alınmış

Balıkesir’de 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde çok sayıda okulda öğrencilerin “Atatürk fotoğrafları önünde secde etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmiş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla bu koreografiyle anma töreni yapan pek çok okul müdürü açığa alınmıştı. Ancak daha sonra MEB’in Eğitim Bilişim Ağı’nda aynı etkinliğin “örnek” uygulama olarak sisteme yüklendiği ortaya çıkmıştı. Görevden alınan Karesi Ortaokulu Müdürü Aydın Benli’nin Erasmus+ KA229 Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında 10 Kasım’ı da içerecek şekilde 10 günlük “görevli izinli” olarak İngiltere’de olmasına rağmen etkinlikten sorumlu tutulması tartışma yarattı

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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