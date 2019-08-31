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31.08.2019 - 13:35| DHA

İzleyenler inanamadı! Bir insan neden böyle bir şey yapar?

İstanbul Silivri'de çiğ köfte dükkanı işlettiği belirtiler bir kadın, iş yerinin önündeki kediye kediye tekme attı.

İzleyenler inanamadı! Bir insan neden böyle bir şey yapar?

Silivri Çanta'da çiğ köfte dükkanı işleten F.D., iş yerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Kedi uzaklaşmayınca tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) görüntüleri paylaşınca sosyal medyada bir çok kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine çiğ köfte zincirinin marka sahibi, "Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" açıklamasında bulundu.

 

İzleyenler inanamadı!İstanbul Silivri'de çiğ köfte dükkanı işlettiği belirtiler bir kadın, iş yerinin önündeki kediye kediye tekme attı.
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