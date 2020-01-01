İzleyicisi ile konuşan müze: MoMA

Kapsamlı bir dönüşüm ve yenilenme sürecinden geçen New York Modern Sanat Müzesi, en bilinen adıyla MoMA, dünya sanatına yön veren 90 yıllık bir müze. MoMA Direktörü Glenn D. Lowry, bu yıl aralık ayında 20’ncisi gerçekleştirilen ve ‘bir sanat markası olarak İstanbul’un konuşulduğu Marka Konferansı’nın konuşmacıları arasındaydı. MoMA’nın yenilenen yüzünü, 20 yılı aşkın süredir müzenin direktörlüğünü üstlenen, aynı zamanda İstanbul Modern’in de danışma kurulunda yer alan Lowry, Milliyet Sanat’a anlattı. “Yeni MoMA’da sabit sergileri altı ayda bir değiştirme kararı aldık. Kanonu eleştirmeye çalışırken istemeden de olsa kanon yaratmak istemiyoruz” diyen Lowry, müzede çeşitliliğe dikkati çekeceklerini de ekliyor:

“Afrikalı Amerikalı sanatçıların, kadın sanatçıların, dünyanın dört bir yanından sanatçıların işlerini daha çok görünür kılmak istedik. Zengin bir diyalog ortamı oluşturmanın olmazsa olmazlarından birinin bu çeşitliliği sağlamak olduğuna inanıyoruz. Son olarak müzenin insanların zihninde yaşayan bir varlık olmasını arzu ettik. Topluma vaaz vermektense toplumun taleplerine cevap veren, duyarlı bir müze hayal ettik.”

Türkiye’den sanatçıların eserlerinin de yer alacağı, 4 bin metrekare daha geniş MoMa, 2 bin 500’ün üzerinde sanat eserini izleyiciyle buluşturuyor. Yılda 3 milyon ziyaretçi hedefiyle yola çıkan müzeyi Milliyet Sanat dergisi, müzenin koleksiyonunda yer alan Salvador Dali’nin “Belleğin Azmi” adlı eseriyle kapağına taşıyor.

‘Düzenli Delilik’

Derginin plastik sanatlar sayfalarında ayrıca İstanbul Modern’de açılan ve Lütfi Özkök’ün edebiyat sevgisiyle çektiği portrelere dair bir inceleme, geçen yılın en çok konuşulan konuların başını çeken Maurizio Cattelan’ın ‘muz’unun düşündürdükleri üzerine bir makale, geleceğini sanatla inşa eden Katar’ın görkemli müzelerinden izlenim, İstanbul’dan Berlin’e taşınan Apartman Projesi üzerine Selda Asal ile yapılmış bir söyleşi, Akbank Sanat’taki “Düzenli Delilik” sergisi ile küratörü Marcus Graf ile yapılmış bir söyleşi başta olmak üzere pek çok konu okuruyla buluşuyor.

Vizyondan önce Sanat’ta

Derginin sinema sayfalarında en son “Terminator: Dark Fate”in başrolünde yer alan ve bu ay “The Turning”le izleyiciyle buluşacak Kanadalı oyuncu Mackenzie Davis’in bir portresi dikkati çekiyor. Sinemada öne çıkan diğer bir portre ise “Fleabag” dizisindeki rahip karakteriyle izleyici kitlesini genişleten ve bu ay Sam Mendes’in büyük bütçeli savaş filmi “1917”de kendisine yer bulan Andrew Scott’a ait. Selin Gürel, Judy Garland’ın çocuk oyunculuk döneminde yaşadığı Hollywood’a bağlı travmaların onu yetişkinliğinde nasıl etkilediğine dair “Judy” üzerinde stüdyo döneminin altın yıllarının kadın oyunculara zorbalıkla geçmesini kaleme alıyor. Sinema sayfalarındaki bir söyleşide Tülin Özen ve Tansu Biçer, Cem Yılmaz’ın “Karakomik Filmler 2”sindeki iş birliklerini anlatıyor. Ayın Söyleşisi’nde ise Asu Maro, Hümeyra ve Özge Özpirinçci’yle rol aldıkları ve 10 Ocak’ta vizyona girecek “Biz Böyleyiz” filmi vesilesiyle bir araya geliyor.

İki ezeli rakip sahnede

Merve Engin ile yapılmış bir söyleşi sahne sanatları sayfalarında okuru karşılıyor. Nevra Serezli de 11 yıl aradan sonra “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile sahneye dönüşünü anlatıyor. Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem ise ‘Amadeus’ ile müzik tarihinin ezeli rakiplerine perdede can veriyor. Altıdan Sonra Tiyatro ve Tülay Günal ‘Kaldırım Serçesi’ni yeni kanatlarla uçururken, DOT’un yeni sezon oyunu ‘Sesin Resmi’ni Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı okurlara aktarıyor.

Elektronik müziğin has isimleri

Milliyet Sanat’ın müzik sayfaları ise elektroniğin has adamları Pet Shop Boys ile açılıyor. İkili, uzun bir aradan sonra 24 Ocak’ta “Hotspot” adlı albümüyle dönüyor. Dergi bu ay okurları için “Yerli elektronik müzik sahnesinde neler oluyor?” sorusunun peşine düşerken eleştirmen Kemal Küçük, bu ayki köşesinde müzik derslerinde mandolinin yerini blok flütün almasının nedenlerini ve bunun niçin yanlış olduğunu tartışıyor. Müzik bölümünde ayrıca Serhan Erkol, caz, elektronik ve Türk müziği öğeleri içeren yeni albümünü “Melting Pot”u derginin okurları için anlatıyor.

Kaymaz’ın ‘Yusuf’u

Milliyet Sanat derigisinin edebiyat sayfaları, Cem Akaş’ın “Gitmeyecekler İçin Urbino” rehberi ile devam ediyor. Selim İleri, her ay olduğu gibi kitaplığından seçtiklerini okurlarıyla paylaşırken Sezgin Kaymaz da “Benyusuf”taki hayatla ölümün gerçekle düşün peşinde olan öykülerini verdiği röportajda masaya yatırıyor.