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04.11.2019 - 04:32 | | İHA

İzmir ’de feci kaza: 1 ölü

İzmir’in Konak ilçesinde, meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir ’de feci kaza: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Konak ilçesi Liman Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Seyfettin Hilmi Peker idaresindeki 35 AGV 002 plakalı motosiklet Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu, aynı istikamette ilerleyen bir otomobili geçmek istediği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen Peker, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Peker’e müdahalede bulundu. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Peker, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın bulunduğu yeri kapatarak güvenlik önlemi aldı. Peker’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandıKocaeli’nin Kartepe ilçesi Sakarya sınırında seyir halinde önündeki araca çarparak 60 metrelik uçuruma yuvarlanan lüks otomobil içindeki sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
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