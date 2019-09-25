İzmir hava durumu nasıl? 25 Eylül İzmir hava durumu MGM

Vatandaşlar İzmir hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahminlerine göre Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı akşam (24.09.2019 Salı) saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzmir'de hava durumu tahminlerine göre bugün sıcaklık 19,8 derece olacak. İşte İzmir hava durumu saatlik tahminler..

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