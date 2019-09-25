25.09.2019 - 07:25 |
İzmir hava durumu nasıl? 25 Eylül İzmir hava durumu MGM
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 25 Eylül İzmir hava durumu İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir hava durumu tahminlerini yayımladı. İşte MGM'den gelen İzmir hava durumu ile ilgili son bilgiler...
Vatandaşlar İzmir hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahminlerine göre Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı akşam (24.09.2019 Salı) saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İzmir'de hava durumu tahminlerine göre bugün sıcaklık 19,8 derece olacak. İşte İzmir hava durumu saatlik tahminler..
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