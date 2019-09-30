MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİzmir kumpasının avukatı Trabzon’da yakalandı
30.09.2019 - 09:22 | | İHA

İzmir kumpasının avukatı Trabzon’da yakalandı

İzmir'de askeri casusluk davası kumpasının avukatlarından M.A., Trabzon’da saklandığı evde yakalandı.

İzmir kumpasının avukatı Trabzon’da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de “askeri casusluk” davasında Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas düzenleyen FETÖ/PDY üyelerinden olduğu ileri sürülen M.A., Trabzon'da jandarma tarafından yakalandı. Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çukurçayır’da 3 katlı bir evin çatı katında yakaladığı M.A., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İzmir’e sevk edildi.

Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan ettiTekirdağ’ın Malkara ilçesinde mısır tarlasına giren yaban domuzları hasada zarar verdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak Elma fragman! 51. Yeni bölümde yeni plan

Yasak Elma fragman! 51. Yeni bölümde yeni plan

Engelli kızını iş vaadiyle kandırıp dolandırıldı!

Engelli kızını iş vaadiyle kandırıp dolandırıldı!

Bu sabah İstanbul... Adım atacak yer bulamadılar

Bu sabah İstanbul... Adım atacak yer bulamadılar

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Sıradaki Haber