17.11.2019 - 23:06 | | AA
İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 142 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine hareketli 3 lastik botu durdurdu.
Ekipler, botlardaki 100 Afganistan, 20 Kongo, 19 Suriye, 1 Filistin, 1 Mali ve 1 Eritre uyruklu toplam 142 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.