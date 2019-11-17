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17.11.2019 - 23:06 | | AA

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde 142 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

 

Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine hareketli 3 lastik botu durdurdu.

Ekipler, botlardaki 100 Afganistan, 20 Kongo, 19 Suriye, 1 Filistin, 1 Mali ve 1 Eritre uyruklu toplam 142 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Muğla'da trafik kazasıMuğla'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
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İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 142 düzensiz göçmen yakalandı

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