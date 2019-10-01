MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı
01.10.2019 - 10:07 | | DHA

İzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Karaburun ilçelerinden bindikleri lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 157 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 157 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü saat 02.20, 04.14 ve 05.48'de, Dikili'nin Madra Çayı açıklarında 3 lastik botu durdurdu. Lastik botlardaki 27'si Afganistan, 23'ü Kongo, 22'si Suriye, 5'i Angola, 3'ü Somali, 3'ü Filistin, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 2'si Senegal, 1'i Gambiya ve 1'i Uganda uyruklu olmak üzere toplam 92 göçmen yakalandı. 33'ü erkek, 27'si kadın ve 32'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 06.30'da gelen ihbarla Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında yasa dışı geçiş yapıldığı öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 24'ü Filistin ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere 27 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 5'i kadın ve 9 çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Yine aynı gün saat 09.11'de gelen ihbarla Karaburun ilçesi açıklarına hareket eden Sahil Güvenlik botundaki görevliler, kaçak geçiş yapan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu, 8'i erkek, 9'u kadın ve 21'i çocuk olan toplam 38 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.

3 ilçedeki operasyonlarda yakalanan toplam 157 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mardin’de turizm rekoru kırıldı!UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin’e gelen turist sayısı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. Tarihi kenti, bu yılın ilk 9 ayında 800 bini yatılı 4 milyon turist ziyaret etti. Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Şu ana kadar belirlediğimiz hedefe yüzde 80 ulaştık" dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalbi duran hasta, 1 saat sonra hayata döndü!

Kalbi duran hasta, 1 saat sonra hayata döndü!

Elindeki poşetten çıkanlar şoke etti!

Elindeki poşetten çıkanlar şoke etti!

Kimseye aldırmadı! Antalya'da parkta şok görüntüler

Kimseye aldırmadı! Antalya'da parkta şok görüntüler

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Aliço kimle şifreli konuştu?

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Aliço kimle şifreli konuştu?

Sıradaki Haber