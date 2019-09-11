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11.09.2019 - 21:27| İHA

İzmir’de 181 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 181 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir’de 181 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında kaçak göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bot içerisinde 34 Suriye, 9 Orta Afrika, 4 Mısır, 3 Filistin, 2 Nijerya ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi Madra Çayı ile Güvercinlik Adası kuzeybatısında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edilince Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botların içerisinde 36 Suriye ve 48 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 84 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerin tarafından Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında ise lastik bot içerisindeki 30 Suriye ve 14 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir’de 181 kaçak göçmen yakalandı


Yakalanan 181 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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