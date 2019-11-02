İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında lastik botu durduran Sahil Güvenlik unsurları, Kongo, Orta Afrika, Senegal, Gambiya, Gine, Mali, Angola ve Togo uyruklu olmak üzere 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik unsurları, lastik botlarda, 66'sı Suriye, 31'i Afganistan uyruklu olmak üzere 97 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen lastik botta Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen, Azmak Koyu açıklarında durdurulan lastik botta da Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerce yakalanan 232 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.