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06.10.2019 - 18:20 | | AA

İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

 

Alınan bilgiye göre, Bademli açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.

Durdurulan botlarda, 35 Kongo, 30 Suriye, 12 Orta Afrika, 5 Afganistan ve 2 Angola uyruklu olmak üzere 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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