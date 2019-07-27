Olay, Ä°zmir TorbalÄ± ilÃ§esinde meydana geldi. Ã–zel bir firmaya ait Halil. A idaresindeki biÃ§erdÃ¶ver, TorbalÄ± Atalan Mahallesi'nde mÄ±sÄ±r biÃ§imi yapÄ±yordu. Bu sÄ±rada makinenin yerden gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayan operatÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ErdoÄŸan K., iddiaya gÃ¶re o sÄ±rada telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±yordu.

BiÃ§erdÃ¶verin Ã¼stÃ¼ne geldiÄŸini fark edemeyen operatÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ±, bir anda makinenin diÅŸlileri arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Makine iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ±ya ilk mÃ¼dahaleyi TIR ÅŸofÃ¶rleri yaptÄ±. Kemerleri ile bacaklarÄ±na turnike uygulayan ÅŸofÃ¶rler kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ± yavaÅŸlattÄ±. Olay yerine gelen 112 ekibi, yaralÄ±ya ilk mÃ¼dahalesini olay yerinde yaptÄ±. Daha sonra ise servis yardÄ±mÄ±yla makinenin parÃ§alarÄ± sÃ¶kÃ¼lerek yaralÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.



AyaklarÄ±ndan ciddi derece de yaralanan talihsiz adam iÃ§in helikopter ambulans talep edildi. YakÄ±nlardaki bir domates tarlasÄ±na inen ambulans helikopter, yaralÄ±yÄ± alarak Ä°zmir AtatÃ¼rk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Hayati tehlikesi devam eden talihsiz adamÄ±n bacaklarÄ±nda kopmalar meydana geldiÄŸi bu nedenle iki bacaÄŸÄ±nÄ± da kullanamayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, biÃ§erdÃ¶ver operatÃ¶rÃ¼ ve bir kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â