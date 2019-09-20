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20.09.2019 - 02:32 | | AA

İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

 

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir apartmandan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler kokunun yalnız yaşayan Mustafa Zorlu'nun dairesinden geldiğini belirledi. Çilingir yardımı ile eve giren ekipler, Zorlu'yu banyoda hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Zorlu'nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlendi.

Zorlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
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