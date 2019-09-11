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11.09.2019 - 05:21| AA

İzmir'de feci kaza: Henüz 18 yaşındaydı...

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza: Henüz 18 yaşındaydı...

Çiğli'den Menemen istikametine giden Mert Yiğit Aşık (18) idaresindeki 06 GZA 16 plakalı otomobil, Kırca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmirde feci kaza: Henüz 18 yaşındaydı...


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet Tağu'nun (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Altuğ'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

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