11.08.2019 - 06:13
İzmir'de Kurban Bayramı namazı vakti ne zaman? Bayram namazı saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bayram namazı kılacak vatandaşlar ise namaz vakitlerini öğrenmek için Diyanet'in resmi sayfasına akın ediyor. İşte Diyanet tarafından duyurulan İzmir bayram namazı vakti...
Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bayram namazı kılacak vatandaşlar ise namaz vakitlerini öğrenmek için Diyanet'in resmi sayfasına akın ediyor. İşte Diyanet tarafından duyurulan İzmir bayram namazı vakti...
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İzmir'de 2019 Kurban Bayramı namazı 06:58'de kılınacak.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı