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22.09.2019 - 21:05 | | AA

İzmir'de ölümüne kaçış!

İzmir'in Çeşme, Dikili, Gümüldür ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 324 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de ölümüne kaçış!

 

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarında 3 lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Botları durduran ekipler, 78 Suriye, 49 Afganistan, 10 Somali, 12 Irak ve 3 Filistin uyruklu göçmeni yakaladı.

İzmirde ölümüne kaçış

Ekipler ayrıca Dikili ilçesi açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen lastik botlardaki 35 Afganistan, 29 Suriye ve 7 Irak uyruklu düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Gümüldür ilçesi Özdere açıklarında ise hareket halindeki lastik botta 35 Suriye, 3 Filistin ve 3 Küba uyruklu göçmen yakalandı.

İzmirde ölümüne kaçış

Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta 50 Afganistan ve 10 Güney Afrika uyruklu göçmeni gözetim altına aldı.

Kıyıya çıkarılan 324 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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