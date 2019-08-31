MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİzmir'de panik yarattı: Bulan hemen orduyu ya da polisi arasın
31.08.2019 - 12:22| İHA

İzmir'de panik yarattı: Bulan hemen orduyu ya da polisi arasın

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir vatandaşın arazide bulduğu ve roketatar sanarak jandarma ekiplerine ihbarda bulunduğu boru biçimindeki cismin, Amerikan Donanmasına ait olduğu ve gece aydınlatma ile yer belirlemede kullanılan askeri gereç olduğu anlaşıldı.

İzmir'de panik yarattı: Bulan hemen orduyu ya da polisi arasın

Edinilen bilgiye göre, Karaburun’da bir vatandaş dün gece saatlerinde, üzerinde İngilizce, bulunduğunda orduya ya da polise haber verilmesi uyarısı olan boru biçiminde bir cisim buldu.

Roketatar olabileceği şüphesi ile Karaburun İlçe Jandarma ekiplerine haber veren vatandaşın gösterdiği cismi inceleyen ekipler, bunun tatbikatlarda kullanılan, yer belirleme ve alan aydınlatmaya yarayan askeri gereç olduğunu belirledi.

Üzerinde US NAVY (Birleşik Devletler Donanması) yazan askeri mühimmat hakkında araştırmanın devam ettiği bildirildi.

İzleyenler inanamadı!İstanbul Silivri'de çiğ köfte dükkanı işlettiği belirtiler bir kadın, iş yerinin önündeki kediye kediye tekme attı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu acıya yürek dayanmaz! 'Kollarımda yaşatacağım...'

Bu acıya yürek dayanmaz! 'Kollarımda yaşatacağım...'

İzleyenler inanamadı! Bir insan neden böyle bir şey yapar?

İzleyenler inanamadı! Bir insan neden böyle bir şey yapar?

Garsona ateş açtı, müşteriyi öldürdü! O zanlı tutuklandı

Garsona ateş açtı, müşteriyi öldürdü! O zanlı tutuklandı

Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda hain tuzak imha edildi

Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda hain tuzak imha edildi

Sıradaki Haber