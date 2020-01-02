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02.01.2020 - 02:16 | | AA

İzmir'de silahlı saldırı! Tesadüfen yoldan geçen 2 kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı saldırı! Tesadüfen yoldan geçen 2 kişi öldü

İnönü Caddesi'nde kalabalık bir grubun bir araca ateş açması sonucu yoldan geçen motokurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir otomobildeki Lokman Çakar (40) ağır yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar Kara ve Çakar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmirde silahlı saldırı Tesadüfen yoldan geçen 2 kişi öldü


Hastane önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmirde silahlı saldırı Tesadüfen yoldan geçen 2 kişi öldü


Kameralara yansıyan görüntülerde, kalabalık bir grubun bir süre bekledikten sonra yoldan geçen bir araca ateş ettikleri görülüyor.

Kocaeli'de trafik kazasıKocaeli'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.
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