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28.10.2019 - 17:16 | | İHA

İzmir’de sır olay! 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü bulundu

İzmir’in Beydağ ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yol kenarında bulunurken, jandarma sır olayın perde arkasını araştırıyor.

İzmir’de sır olay! 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü bulundu

Olay, Beydağ ilçesi Sarıkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş, yolda hareketsiz yatan bir çocuk gördü. İddiaya göre yerde yatan çocuğa müdahale etmek isteyen vatandaş, çocuğun yaşamını yitirdiğini fark edince durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma yaptığı incelemenin ardından, cesedin 15 yaşındaki Alaaddin Ok’a ait olduğunu tespit etti.

DOMUZ SÜRÜSÜ MÜ ÇARPTI

15 yaşındaki Alaaddin Ok’un cesedinin bulunduğu alanda detaylı çalışma yapan jandarma, bir domuz sürüsünün izine rastlarken, hemen yakınında da bir ölü domuz buldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, Ok'un olaydan kısa bir süre önce bir arkadaşı ile motosikletle gezerken görüldüğünü belirledi. Arkadaşının kullandığı motosikletle domuz sürüsüne çarpmaları sonucu motosikletten düşüp yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Ok'un cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Ok'un olay günü birlikte olduğu motosikleti kullanan arkadaşının tespit edilip bulunması için çalışma başlattı.

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