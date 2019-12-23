İzmir'de sular ne zaman gelecek? Buca, Gaziemir, Karabağlar ilçelerinde sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşanan su kesintisi nedeniyle üç ilçeye su verilemiyor. Tahtalı Barajı'na su taşıyan boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle dün akşam 19:00'da başlayan kesinti hala devam ediyor. Arızanın 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelmesi nedeniyle yaşanan su kesintisinin 25.12.2019 tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

İzsu tarafından yapılan açıklamada Buca, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerine 25 Aralık Çarşamba sabah 07:00'den itibaren su verilmesi planlandığı açıklandı.

İZMİR'DE SULAR NEDEN YOK?

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 2 gün boyunca sürmesi bekleniyor!