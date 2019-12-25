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25.12.2019 - 10:14 |

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Gaziemir, Buca'da sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek sorusu vatandaşlar tarafından snon günlerde sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Aralık akşamı Tahtalı Barajı'na su taşıyan ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmış arıza işlemi 24 Aralık akşam saatlerinde giderilmişti. Bugün yine Buca, Gaziemir'de bazı mahallelere su verilemiyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Gaziemir, Buca'da sular ne zaman gelecek?

İzmir'de Tahtalı Barajı'na su taşıyan ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 22 Aralık tarihinde başlayan Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerini kapsayan su kesintisine neden olan arıza dün akşam saatlerinde tamamlanmıştı. Arızanın tamamlanmasının ardından su kesintisi yaşayan  ilçelere kademeli olarak su verilmeye başlanmış yaşanan yoğunluğa bağlı olarak basıç düşüşü nedeniyle yeniden kesintiler bu sabah itibariyle başladı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?İzmir'de Tahtalı Barajı'na su taşıyan ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 22 Aralık tarihinde başlayan Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerini kapsayan su kesintisine neden olan arıza dün akşam saatlerinde tamamlanmıştı. Arızanın tamamlanmasının ardından su kesintisi yaşayan  ilçelere kademeli olarak su verilmeye başlanmış yaşanan yoğunluğa bağlı olarak basıç düşüşü nedeniyle yeniden kesintiler bu sabah itibariyle başladı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUCA (KURUÇEŞME, ZAFER, ATATÜRK, YILDIZLAR)
25.12.2019 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası
BÖLGEYE SU VERİLMİŞ OLUP.AŞIRI SU KULLANIMI NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTADIR.

GAZİEMİR (ATIFBEY)
25.12.2019 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BÖLGE SAYACI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

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