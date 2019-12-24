İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir, Gaziemir, Karabağlar, Buca su kesintisi

İzmir'de yaşanan su kesintisi devam ediyor. Dün belediye tarafından vatandaşlara su tankerleri ile su taşınırken kesintinin süresine ilişkin İZSU tarafından yapılan açıklamada arızanın 25 Aralık sabah 07:00'de sona ereceği duyurulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapılan açıklamada ise arızanın bu akşam saatlerine kadar düzeltileceği bilgisi gelmişti. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SULAR NEDEN YOK?

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2 bin 200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle 3 büyük ilçeye su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde çalışmaların başladığı belirtildi. Kesintilerin ise 2 gün boyunca sürmesi bekleniyor!

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzsu tarafından yapılan açıklamada Buca, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerine 25 Aralık Çarşamba sabah 07:00'den itibaren su verilmesi planlandığı açıklandı.