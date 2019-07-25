İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını

Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve orman işçisi ile müdahale etti.

Bölgenin geniş bir ormanlık alan olması ve Karagöl Tabiat Parkı’nın bulunması nedeni ile ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.