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25.11.2019 - 10:03 | | AA

İzmir'de yangın paniği! Dumanlar her yeri kapladı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

İzmir'de yangın paniği! Dumanlar her yeri kapladı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye,  ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmirde yangın paniği Dumanlar her yeri kapladı

Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi  sürüyor.

 

 

 

 

 

 

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