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01.11.2019 - 06:05 | | İHA

İzmir’de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var...

İzmir’in Konak ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

İzmir’de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var...

 

Kaza, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Mürselpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Bornova istikametinden Konak yönüne gitmekte olan araçlar iddiaya göre cadde üzerinde duran ticari taksiyi gördü. Ticari taksiye çarpmak istemeyen 35 T 5494 plakalı bir başka ticari taksi şoförü manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Arkadan gelen 1 ticari taksi, 1 minibüs ve diğer 3 otomobil, havanında yağışlı olmasından dolayı kaygan zemininde etkisiyle kazaya karıştı.

Sürücülerin ihbar vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polislerince dubalarla çevre güvenliği sağlandı.

İzmir’de zincirleme trafik kazası Yaralılar var...

Minibüs içerisinde 9 işçi vardı

Kazaya karışan ticari taksiler ve otomobillerin içirişinde toplamda 9 yolcunun olduğu öğrenilirken, kazaya karışan minibüsün içerisinde ise ayrıyeten 9 işçinin olduğu ve minibüs içerisindeki işçilerin kazadan yara almadığı bildirildi. Diğer araçlarda ki 9 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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