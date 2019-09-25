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25.09.2019 - 17:48 | | İHA

İzmir'den getirdikleri uyuşturucuyla Bursa'ya giremediler

Bursa polisi, İzmir'den Bursa'ya uyuşturucu satmaya gelen şahıslara fırsat vermedi. Ekipler takibe aldıkları şahısları Bursa'ya giremeden yakaladı.

İzmir'den getirdikleri uyuşturucuyla Bursa'ya giremediler

Bursa Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, C.S.K. ve A.T. isimli 2 şahsın İzmir'den Bursa'ya uyuşturucu madde getireceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu şahıslara ait 35 plakalı aracı takibe aldı. Bursa'ya doğru hareket eden aracı takip etmeye devam eden Nilüfer SÖS ekipleri, aracı Bursa'nın girişinde durdurdu.

C.S.K. ve A.T. isimli şahısları araçtan indiren ekipler, arabayı da didik didik aradı. Yapılan aramalarda araçta 40 gram esrar, 50 gram metamfetamin, bir miktar skank ve selvia, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ile 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!Adıyaman’da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan kadın şahısların, kahkahalar atması pes dedirtti.
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