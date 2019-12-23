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23.12.2019 - 09:34 | | DHA

İzmir'i sağanak vurdu, hayat felç oldu!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

İzmir'i sağanak vurdu, hayat felç oldu!
İstanbul ve İzmir lodosa teslim!
İstanbul ve İzmir lodosa teslim!
İstanbul ve İzmir lodosa teslim!
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İzmir'de saat 03.00 sıralarında başlayan etkili yağmurda birçok yeri su bastı. Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları, bahçeleri sular altında kaldı. Araçlar yarıya kadar suya battı. Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı. Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi.

Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir'de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

 

 

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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