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14.12.2019 - 07:50 |

‘İzmirli velilerin içi rahat olsun’

Ankara’da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, 10 Aralık’ta okul kantininden aldığı belirtilen ve satışı yasak olan şırınga şeklindeki tüpte bulunan sıvı çikolatayı yerken fenalaşıp ölmüştü.

‘İzmirli velilerin içi rahat olsun’

Mert’in boğazına kaçan tüpün kapağının nefes borusunu tıkamasıyla öldüğü belirtilmişti. Olayın üzüntüsünü yaşayan İzmir Kantinciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Topçu, “İzmirli veliler rahat olsun. Şırıngalı çikolata ve benzeri tehlikeli ürünler, İzmir’de hiçbir okulun kantininde satılmıyor. Kantinlerimiz sürekli denetleniyor. Odamız da esnafımıza eğitim veriyor ve denetimle görevli yönetim kurulumuz da üyelerimizi dolaşıyor” dedi.

‘Sorumluluğumuz altında’

Benzeri üzücü olayların yaşanmaması için her türlü önlemi aldıklarını belirten Topçu, “Yine de üzücü olayın ardından kantinlerimizi ve toplu ürün veren firmaları ikaz ettik. Odamız, kantinlerin çalışmalarının takipçisidir; bu sektörde ailelerin ve okul yönetimlerinin muhatabıdır. Bizim için ticaret ikinci planda gelir. Önceliğimiz, çocuklarımızın sağlığıdır. Üyelerimiz yönetmeliğe harfiyen uymaktadır” diye konuştu.

 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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