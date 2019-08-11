11.08.2019 - 18:25
J. R.", "Bobby" ve "Sue Ellen" gibi karakterleriyle 80'lere damga vuran dizinin adı nedir? 11 Ağustos ipucu sorusu
Dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki J. R.", "Bobby" ve "Sue Ellen" gibi karakterleri ile bilinen kült dizinin adı nedir? İşte 11 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu dünya dizi tarihinin sevilen yapımlarından birine ilişkin soruldu. İşte 11 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
J. R.", "Bobby" ve "Sue Ellen" gibi karakterleriyle 80'lere damga vuran dizinin adı nedir?
CEVAP
Dallas
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı