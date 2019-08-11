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11.08.2019 - 18:25

J. R.", "Bobby" ve "Sue Ellen" gibi karakterleriyle 80'lere damga vuran dizinin adı nedir? 11 Ağustos ipucu sorusu

Dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki J. R.", "Bobby" ve "Sue Ellen" gibi karakterleri ile bilinen kült dizinin adı nedir? İşte 11 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...

J. R.", "Bobby" ve "Sue Ellen" gibi karakterleriyle 80'lere damga vuran dizinin adı nedir? 11 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu dünya dizi tarihinin sevilen yapımlarından birine ilişkin soruldu. İşte 11 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

J. R.", "Bobby" ve "Sue Ellen" gibi karakterleriyle 80'lere damga vuran dizinin adı nedir?

CEVAP

Dallas

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