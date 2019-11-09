James Jeffrey Ankara’da: MSB ve Dışişleri’nde temaslarda bulundu

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye’deki son gelişmeleri ele almak üzere dün Ankara’ya geldi. İlk olarak Milli Savunma Bakanlığı’nda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmede ABD ile 17 Ekim’de imzalanan mutabakata ilişkin hussular ele alındı.



Heyetler arası görüşme sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti. Jeffrey, ardından Dışişleri Bakanlığı’na geçti. Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti, burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.



Görüşmelerde, PKK/YPG’nin Güvenli Bölge’den çıkması için ABD ile varılan mutabakat masaya yatırıldı. Görüşmelerde, anlaşmaya aykırı olarak Barış Pınarı Harekât bölgesini boşaltmayan PKK/YPG’nin, Tel Abyad ve Resulayn’ın güneyindeki taciz, saldırılarına ilişkin raporlar, ABD heyetiyle paylaşıldı. Toplantıda Barış Pınarı Harekatı’nın yanı sıra Tel Temir ve Ayn İsa hattındaki çatışmaların da gündeme geldiği öğrenildi. Suriye’nin kuzeyindeki ABD, PKK/YPG devriyelerinden duyulan rahatsızlık da görüşmede dile getirildi. İdlib’de öldürülen DAEŞ elebaşı Bağdadi ve Türkiye tarafından gözaltına alınan üst düzey DAEŞ tutuklularının konusu da heyetlerin gündemindeydi.



Kalın’la görüşecek



Görüşmelerin bir diğer önemli başlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapacağı Washington ziyareti oldu. Ziyaret öncesi son hazırlıklar ele alındı. Jeffrey ve heyeti, temaslarına İstanbul’da devam edecek. Jeffrey’nin bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Suriyeli muhalif yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.



Petrol kaynakları PKK/YPG’ye gidiyor



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, terör örgütü PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’nin geri çekilmesinden ABD’nin sorumlu olmadığını öne sürerek, “ABD kuvvetlerini bölgeden çektiği için gözlem yapamıyor. SDG’nin çekilmesinde tam netlik yok” demesi dikkati çekti. YPG ile yakın işbirliklerinin devam ettiğini söyleyen Hoffman, ABD’nin Suriye’de kontrol ettiği petrol sahalarının gelirinin SDG’ye gittiğini itiraf etti. Hoffman, “Petrol sahalarının gelirleri ABD’ye değil, SDG’ye gidiyor” dedi.