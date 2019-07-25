Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Rusya’da

Rosgvardiya'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki ülke yetkilileri, terör ve aşırılıklarla mücadele alanında uluslararası işbirliğini güçlendirme çerçevesinde deneyimlerini paylaştı.





“Türk Jandarmasının başarıları ilgimizi çekiyor”

Viktor Zolotov, Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin kamu ve devlet güvenliğinin sağlanması konularında yaptıkları çalışmaları Türk heyetiyle paylaştıklarını vurguladı. Zolotov, terörle mücadelenin Rosgvardiya’nın en öncelikli görevi olduğunu kaydetti. Türk Jandarma Teşkilatı’nın üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirmeye yönelik çalışmaların kendi kurumlarının ilgisini çektiğini söyleyen Zolotov, iki kurum arasında yapılan olumlu görüşmelerin uzun süreli ortaklık ilişkilerinin kurulması için sağlam bir temel oluşturacağını düşündüğünü belirtti. Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği kısa bir süre önce personelinin Türkiye’de tatil yasağını kaldırmıştı.





İlk ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Zolotov’a göstermiş olduğu misafirperverlik ve özel ilgiden dolayı teşekkür etti. Çetin, “Rosgvardiya’nın asker ve çalışanlarının profesyonelliğine bizzat tanık olduk. Kendi şahsıma ve Türk heyeti adına bizim eski ve değerli komşumuzun topraklarında bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu söylemek isterim” diye konuştu. Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov’un daveti üzerine Rusya ziyaretini gerçekleştiren ilk Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet 25 Temmuz’a kadar Rusya’da bir dizi görüşmelerde bulunacak. Geçen Mayıs ayında Rusya Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov ve beraberindeki heyet Türkiye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti.