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25.07.2019 - 16:51

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Rusya’da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Rusya’ya giderek Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov’u ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Rusya’da

Rosgvardiya'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iki ülke yetkilileri, terör ve aşırılıklarla mücadele alanında uluslararası işbirliğini güçlendirme çerçevesinde deneyimlerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Rusya’da

“Türk Jandarmasının başarıları ilgimizi çekiyor”
Viktor Zolotov, Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nin kamu ve devlet güvenliğinin sağlanması konularında yaptıkları çalışmaları Türk heyetiyle paylaştıklarını vurguladı. Zolotov, terörle mücadelenin Rosgvardiya’nın en öncelikli görevi olduğunu kaydetti. Türk Jandarma Teşkilatı’nın üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirmeye yönelik çalışmaların kendi kurumlarının ilgisini çektiğini söyleyen Zolotov, iki kurum arasında yapılan olumlu görüşmelerin uzun süreli ortaklık ilişkilerinin kurulması için sağlam bir temel oluşturacağını düşündüğünü belirtti. Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği kısa bir süre önce personelinin Türkiye’de tatil yasağını kaldırmıştı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Rusya’da


İlk ziyaret
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Zolotov’a göstermiş olduğu misafirperverlik ve özel ilgiden dolayı teşekkür etti. Çetin, “Rosgvardiya’nın asker ve çalışanlarının profesyonelliğine bizzat tanık olduk. Kendi şahsıma ve Türk heyeti adına bizim eski ve değerli komşumuzun topraklarında bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu söylemek isterim” diye konuştu. Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov’un daveti üzerine Rusya ziyaretini gerçekleştiren ilk Jandarma Genel Komutanı olan Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet 25 Temmuz’a kadar Rusya’da bir dizi görüşmelerde bulunacak. Geçen Mayıs ayında Rusya Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov ve beraberindeki heyet Türkiye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Rusya’da

50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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