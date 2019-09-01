Jandarma (JGF) uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden önbaşvuru aldı. Adaylar 19 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında önbaşvurularını yaptı, 40 bin aday sınava çağrıldı. 6-31 Mayıs tarihleri arasında ise sınav gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Haziran'da bir duyuru daha geçerek ek sınav açıklamasında bulundu. 1. ve 2. grup sınavları gerçekleşti. şimdi 3. grup için nefesler tutuldu. Her bir aday şu sıralar "Jandarma uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ 3. GRUP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı, uzman erbaş 3. grup için henüz bir açıklamada bulunmuş değil. Beklentiler ise önümüzdeki birkaç gün içinde 3. grupların ilan edilmesi yönünde...

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır.



Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.