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24.10.2019 - 11:51 |

Jandarma, 'Kıran Operasyonu' ile örgüte darbe vurmaya devam ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı, devam eden Kıran operasyonları kapsamında, PKK/KCK terör örgütün lojistik ve ikmal kaynaklarına darbe indirmeye devam ediyor.

Jandarma, 'Kıran Operasyonu' ile örgüte darbe vurmaya devam ediyor

Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “KIRAN-Şehit GK Kerem KARAKOÇ 2019-218 ” operasyonunda, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gürpınar İlçesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütünün silah ve lojistik malzemelerinin depolandığı sığınak ele geçirildi.

20 Ekim tarihinde başlatılan operasyonun üçüncü gününde Aruh yaylasında dağlık arazide Jandarma Özel Harekat (JÖH)  ve jandarma komandoların yaptığı aramada 2 adet sığınak tespit edildi. Tespit edilen 2 adet sığınak içerisinde; 4 kalaşnikof piyade tüfeği, (1) Adet M16 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 18 antitank roketatar mühimmatı, 17 antipersonel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 Dragunov şarjörü, 300 5,56 mm fişek, 150 7,62 mm fişek, 5 elektrikli fünye,  1 Yaesu el telsizi, 25 örgütsel kıyafet,  3 boş tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda  tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen malzemelerden delil niteliğili taşıyanların muhafaza altına alınırken, diğerlerinin ise yerinde imha edildi.

Bölgede  operasyonlara devam ediliyor.

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